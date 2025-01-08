Участники "Рамштайна" составят план обороноспособности Украины до 2027 года

В Пентагоне анонсировали, что встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения продолжения предоставления ключевых возможностей для обороны Украины.

Во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") в Германии будет составлен план обороноспособности Украины для поддержки создания надежных сил сдерживания до 2027 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

В ведомстве напомнили, что в Контактную группу привлечены более 50 стран, регулярно проводящих встречи для обсуждения нужд безопасности Украины. Лидерам коалиций нужно будет одобрить дорожные карты, которые сформулируют потребности и цели обороноспособности Украины до 2027 года. Речь идет о военно-воздушных силах, бронетехнике, артиллерии, разминировании, беспилотниках, интегрированной ПВО и ПРО, информационных технологиях и безопасности на море.

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"Эти дорожные карты должны дать возможность донорам планировать и поддерживать Украину стабильно в будущем", — объяснил один из чиновников обороны.

В другом заявлении Минобороны США указано, что глава Пентагона Ллойд Остин отправился в Германию, где 9 января проведет заседание в формате "Рамштайн".

"Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения продолжения предоставления ключевых возможностей, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронированные транспортные средства, а также усилия по усилению оборонной промышленной базы", — говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующем "Рамштайне" государство будет говорить с партнерами об увеличении способности в защите от ракет, от управляемых бомб и российской авиации.

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