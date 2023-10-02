Участники "СВО" и московские попы "промывают мозги" школьникам на оккупированных территориях – Андрющенко

Цинизм и лживость окупантов просто не знают границ.
В ООШ №3 в городе Каменка-Днепровская Запорожской области россияне устроили "тематическое мероприятие" для школьников. О противодействии идеологии терроризма детям рассказывал "СВО-шник", а о духовно-нравственных ценностях – московский поп.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вот она – педагогика оккупанта: детям вместо воспитания и обучения продолжают промывать мозги", – резюмировал Андрющенко.
Ранее речь шла о том, что в Луганской области враг готовится мобилизовать 17-летних молодых людей. Россияне хотят бросить их на фронт сразу после достижения совершеннолетия
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