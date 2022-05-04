Участники ЗНО 2022 должны зарегистрироваться и обязательно подтвердить свое участие: как это сделать

Как сообщили в Украинском центре оценки качества образования для участия в национальном мультипредметном тесте ВНО, зарегистрировались более 402 тысяч участников. Чтобы стать участником прохождения ЗНО, нужно не только зарегистрироваться, но и подтвердить намерение сдавать тест. Как это сделать, сколько времени будет выделено на прохождение теста – в материале ТСН.ua

Подтверждение регистрации для участия в ВНО обязательно

С 1 февраля до 19 апреля желающие участвовать в мультимедийном тесте 2022 г. заполняли регистрационные формы то есть регистрировались, для участия в ВНО. Но лица, создавшие регистрационные карты, автоматически не становятся участниками теста.

Для участия в тестировании необходимо обязательно подтвердить свое желание проходить тест на информационных страницах участников. Соответсвующая опция будет доступна в мае, сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Будущие участники ВНО должны уведомить организаторов о том, в каком регионе они будут находиться в июле.

Как подтвердить участие в прохождении мультимедийного теста

Часть участников уже получили сертификат ВНО и имеют доступ к своей информационной странице. Многие участники получили информацию о логине и PIN-коде для доступа от руководителей учебных заведений, где они учатся.

Остальные зарегистрированные лица в ближайшее время получат на указанный при регистрации номер мобильного телефона SMS с данными для входа на информационную страницу.

Участники, не получившие эти сведения, с 12 по 19 мая по номеру специальной горячей линии которая будет работать в эти дни, смогут узнать номер и PIN-код для доступа к информационной странице.

Если поступающие в течение периода регистрации, то есть с 1 февраля по 19 апреля не зарегистрировались, то есть не сформировали регистрационную карту, то они смогут зарегистрироваться в июне, при дополнительном формировании регистрационных карт. Такие поступающие будут участвовать в дополнительной сессии тестирования.

Время на прохождение мультимедийного теста увеличили не треть

28 апреля Центр оценки качества образования опубликовал демонстрационный вариант теста, на котором можно потренироваться онлайн. Помимо заданий, тест содержит и правильные ответы. При выполнении заданий по математике можно воспользоваться справочными материалами. Для тех, у кого проблемы с интернетом предусмотрена загрузка демонстрационного теста в формате pdf.

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Благодаря демонстрационному варианту теста, абитуриенты смогли ознакомиться с форматом тестирования и проверить себя. Не все поступающие успевают за 90 минут (время отведенное на выполнение теста) завершить тест. Анализ статистики подтвердил, что участникам тестирования нужно больше времени. Время на выполнение теста увеличили до 120 минут. Для выполнения демонстрационного теста онлайн также увеличено время.

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