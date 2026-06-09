Участников НМТ удивило редкое слово в тесте по украинскому языку — о чем идет речь (фото)

Тестирование

Реклама

Во время основной сессии НМТ-2026 в соцсетях активно обсуждается необычная задача украинского языка, в которой фигурировало малоизвестное слово «нэцкэ». Именно он вызвал путаницу среди участников тестирования и репетиторов.

Об этом также говорилось в блоге @olllessia на TikTok.

По словам пользователей сети и преподавателей, абитуриентам нужно было определить, в каком словосочетании неправильно согласовано прилагательное с существительным. Среди вариантов были:

Реклама

цветная гуашь;

водостойкая тушь;

деревянное нецкое;

мастерское оригами;

стильный граффити.

Преподавательница украинского языка, опубликовавшая разбор задания в TikTok, отметила, что большинство школьников вряд ли раньше слышали слово «нецке».

«Я уверена, что 90% участников даже не знали такого слова», — отметила педагог.

Она объяснила, что нэцкэ — это традиционная японская миниатюрная резная фигурка из дерева, кости, металла или камня.

Нэцкэ

Почему возник спор

Сложность вызвало то, что разные словари по-разному определяют род этого слова. Часть источников указывает, что «нэцкэ» — существительное среднего рода, а некоторые языковедческие издания представляют его как мужской род.

Реклама

В «Словаре украинского языка» слово «нецке» указано как неотменимое существительное среднего рода. Там его описывают как произведение японского искусства XVII–XIX веков или декоративный брелок для кимоно.

Репетиторы предполагают, что авторы теста могли ориентироваться на другую трактовку, из-за чего и возникла неразбериха вокруг правильного ответа.

В то же время преподаватели отмечают, что информация о задачах НМТ, которая распространяется в сети, не всегда является точной, поскольку официальных публикаций тестов во время сессии нет.

Напомним, выпускники в Одесской области составляли НМТ почти 13 часов. Это произошло из-за долгих воздушных тревог. Школьникам несколько раз предлагали перенести экзамен на другой день, но вместе с родителями они захотели закончить задание.

Реклама

ТСН собрал шокирующие сообщения и жалобы родных из соцсетей.

Новости партнеров