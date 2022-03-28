Участников терробороны приравняли к военнослужащим: что это означает

Добровольцы территориальной обороны защищают Украину наравне с мобилизованными военнослужащими. Мужчины и женщины не только обеспечивают порядок в городах населенных пунктах, но и жертвуя своей жизнью, участвуют в непосредственных боях с оккупантами. Учитывая это, принято решение признать участников терробороны участниками боевых действий.

Верховная Рада приняла законопроект №7151 об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Документ вносит изменения в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Согласно этому закону участники терробороны приравниваются к ветеранам войны.

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Согласно этому закону:

добровольцы терробороны ВСУ могут признаваться участниками боевых действий;

участники терробороны смогут признаваться лицами с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших или умерших добровольцев терробороны получают соцзащиту новой категории лиц – семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Пенсия добровольцев ТРО теперь будет равна пенсионному обеспечению военнослужащих. В частности, речь идет о пенсионном обеспечении как у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, так и лиц с инвалидностью в результате войны.

Участники терробороны могут досрочно уйти на пенсию по возрасту (мужчины – в 55 лет, женщины – в 50 лет). Страховой стаж мужчин при этом должен быть не менее 25 лет, женщин – не менее 20 лет.

В случае гибели терробороновца, его семья будет получать повышенную пенсию в размере, предусмотренном для членов семей погибших военнослужащих.

Размер пенсий для участников боевых действий зависит от их страхового (трудового) стажа, а также дохода (заработной платы). При этом к пенсиям участников боевых действий устанавливается надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. от минимальной пенсии). Эти надбавки входят в состав общей суммы пенсий, получаемых участниками боевых действий.

Минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Этот минимум будет повышаться в текущем году, это отразится и на пенсионных выплатах. с 1 января 2022 года минимальная пенсия для участников боевых действий составляла 4 061,4, с 1 июля 2022 года минимальные пенсии участников боевых действий возрастут до 4 256,7 грн, а с 1 декабря – до 4 395,3 грн. Если размер пенсии будет меньше этих показателей, участникам боевых действий установят доплаты до необходимого уровня.

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