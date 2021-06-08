Участвовал в освобождении города в Харькове скончался генерал-майор авиации Михаил Карпеев

Звание Героя Советского Союза Михаил Карпеев получил в 23 года.

В Харькове в возрасте 99 лет умер последний Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Карпеев. За время службы мужчина совершил более 300 боевых вылетов.

Об этом сообщили в горсовете.

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"Михаил Карпеев совершил более 300 боевых вылетов — 100 на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 на разведку и 110 для связи с партизанами. Участвовал в освобождении Харькова. О таких людях снимают фильмы, пишут книги и из поколения в поколение рассказывают детям", — подчеркнули в пресс-служба Харьковской мэрии.

Уже после войны Карпеев работал в Качиньскому авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище, а также в Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков.

Напомним, в Харькове на 70-м году жизни скончался главный врач городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус, ранее переболевший коронавирусом.

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