"Это учебное пособие для убийц!": учебник для 5 класса шокировал родителей

Учебник по зарубежной литературе для 5-го класса, который используется в рамках Новой украинской школы (НУШ), вызвал массовое обсуждение среди украинцев из-за рассказа Эрнеста Сетона-Томпсона «Лобо — властелин Курумпо», где подробно описываются жестокие методы охоты на волков, включая использование яда и капканов.

Об этом пишет Ирина Дидур в Facebook.

По словам Ирины бабушки одного из школьников, произведение содержит сцены, которые, по ее мнению, могут негативно повлиять на психику детей и формировать у них жестокость. «Мой внук выполнял домашнее задание. 5 класс. Э.Сетон-Томпсон 'Лобо — властелин Курумпо'. 1890-е годы, как охотники убивали волков. Правила, как закладывать яд, как ставить капканы, как раздирать животное на куски лошадьми, как набрасывать лассо и направлять лошадей в разные стороны — все описано в совершенстве», — написала она в Facebook.

Она добавила, что не поддерживает обучение детей по материалам, которые содержат жестокие подробности, ведь это может спровоцировать издевательства над животными и сформировать ложное восприятие насилия.

Учебник, который стал предметом критики, был подготовлен авторами Ольгой Николенко, Натальей Рудницкой и Лидией Мацевко-Бекерской.

Реакция родителей и школьников

Пользователи соцсетей поддержали позицию Дидур, отмечая, что школьная программа часто включает произведения, которые не соответствуют возрасту учеников и могут травмировать их психику.

Некоторые школьники отказывались читать рассказ, а другие не могли сдержать слез во время уроков после прочитанного. Один из комментаторов отметил: «Так смаковать жестокие подробности… И зачем? Дети сейчас и так безжалостны, а подобные произведения оставляют свой след в сознании — кто-то получит психологическую травму, а кто-то наоборот начнет воспринимать жестокое обращение с животными как нечто обыденное».

Кроме Сетона-Томпсона, родители также отмечают другие произведения, которые, по их мнению, являются эмоционально сложными для школьников, в частности, «Лось» Евгения Гуцала и «Федько-халамидник» Владимира Винниченко.

Предыдущие издания и программа НУШ

Стоит отметить, что произведение «Лобо — властелин Курумпо» также включено в учебники 2022 года, изданных по программе НУШ. Авторы этих изданий: Евгения Волощук, Елена Исаева, Жанна Клименко, Наталья Кадобянская, Лариса Удовиченко, Валентина Снегирева, а также Александр Глотов и Борис Щавурский.

Родители и педагоги продолжают обсуждать, насколько уместны для детей 10-11 лет произведения с подобным уровнем жестокости и следует ли пересмотреть школьную программу зарубежной литературы для 5-го класса.

