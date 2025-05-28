"Учебник по поведению во время мобилизации": в ВСУ сообщили, как будут уменьшать негатив по поводу ТЦК

В Украине разработали правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК / © ТСН.ua

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В Украине были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП с гражданами во время мер мобилизации.

Об этом рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев во время телемарафона 28 мая.

Командование Сухопутных войск ВСУ, по его словам, ввело новые правила поведения и общения для сотрудников ТЦК с гражданами во время мобилизации. Их цель — уменьшить напряжение в обществе и избегать конфликтных ситуаций.

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«Были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мер мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных, прежде чем они будут выходить для проведения мероприятий оповещения или других мероприятий», — рассказал Саранцев.

Саранцев выразил надежду, что так удастся уменьшить количество негатива, окружающего деятельность ТЦК и СП. Также он сообщил о постоянном круглосуточном мониторинге.

«Мы проследим количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Сил обороны Украины», — сообщил представитель.

Однако очень много материалов и видеоконтента искусственно сфабрикованы, что просто взяты за прошлые периоды.

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«Подается как случившееся в наши дни. Есть материалы, которые просто тиражируются. Подается в первый день, будто это произошло в Днепре, через несколько часов это же видео появляется в ровенских пабликах. Через несколько минут это же видео есть в Черкассах», — пояснил спикер.

Напомним, ранее речь шла о случае в Черкасской области. Там мужчину отвезли в ТЦК, а он вызвал полицию и отказался от мобилизации.

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