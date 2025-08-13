Учебные центры по Siemens и 50 млн на ПТУ: как Метинвест Ахметова меняет украинское образование

Реклама

Все это позволило ей занять первое место среди частных инвесторов в образование в Украине.

В 2020-2025 годах компания вложила 55,4 млн. грн. в профтехобразование, сотрудничая с 24 ПТУ, а также открыла учебные центры совместно с глобальными технологическими партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Это позволяет внедрять инновации в производство и сокращать кадровый дефицит.

Метинвест Политехника, первый в Украине частный горно-металлургический вуз, основанный компанией, открыл вступительную кампанию на 19 бакалаврских, 20 магистерских и 5 аспирантских программ. Учебные направления охватывают металлургию, горничество, компьютерные науки, материаловедение, автоматизацию, охрану окружающей среды, инжиниринг оборудования, сварку, безопасность труда, бизнес-аналитику и т.д. Все программы построены с учетом реальных потребностей производства и запросов бизнеса с фокусом на сочетание теории и практики.

Реклама

Особенности поступления – это гибкий график, стипендии для лучших студентов, льготные условия для ветеранов и абитуриентов из прифронтовых регионов. Также университет реализует программы международных стажировок, в частности, в Болгарии и Италии, в партнерстве с компаниями Promet Steel и Danieli.

Параллельно компания развивает корпоративный университет, который в 2025 году будет перезапущен с обновленной методологией. Это создает простор для горизонтального и вертикального карьерного роста с фокусом на управленческих компетенциях, цифровых навыках и soft-skills.

Образование в стратегии Метинвеста – не только ответ на потребности бизнеса. Это вклад в развитие общин и реинтеграцию пострадавших от войны людей. Через обучение Метинвест способствует повышению занятости, снижению миграционных рисков и усилению экономической самостоятельности регионов. Образовательные инициативы компании – пример того, как частный сектор может модернизировать образовательную систему страны, стимулируя одновременно развитие бизнеса, общества и государства.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на Метинвест приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.