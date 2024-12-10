Учебные заведения освободят от обязанности подачи списков призывников

В случае принятия законопроекта в целом ответственность за предоставление сведений о себе возлагается на призывника.

Правительство предлагает отменить обязанности учебных заведений ежегодно подавать в ТЦК списки учеников и студентов, подлежащих взятию на военный учет призывников. Соответствующая норма содержится в правительственном законопроекте, принятом Верховной Радой в первом чтении.

Сейчас информация учебных заведений о лицах, подлежащих взятию на военный учет призывников, помогает упорядочивать информацию о численности лиц такого возраста, передает Освіта.ua.

В случае принятия законопроекта в целом ответственность за предоставление сведений о себе возлагается на призывника. Ему будет предоставляться возможность встать на учет дистанционно через систему "Резерв+" или прийти лично в ТЦК.

В случае отсутствия электронной или личной идентификации парень должен будет по достижении 18 лет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Напомним, адвокат Дарья Тарасенкок рассказала, как действовать военнообязанному, если он не знает, подлежит ли мобилизации.

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