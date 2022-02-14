Учебные заведения продолжают свою работу, решений о ее приостановлении нет — Шкарлет

Учебные заведения продолжают свою работу, решений о ее приостановлении нет — Шкарлет

Он призвал каждого сохранять спокойствие и трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве Украины и за ее пределами.

Учебные заведения продолжают работу в обычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановлении нет.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Отмечаю, что учебные заведения по-прежнему продолжают свою работу в привычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановлении нет! Формат обучения в разных регионах зависит исключительно от уровня эпиднебезопасности", — написал он в Telegram.

По словам министра, в социальных сетях и средствах массовой информации в последнее время распространяется "значительное количество сообщений дезинформационного содержания, что приводит к паническим настроениям в обществе".

В этой связи глава Минобразования призвал каждого сохранять спокойствие и трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве Украины и за ее пределами.

Министр призвал граждан доверять информацию только из официальных источников, в частности, каналам коммуникации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства обороны, правительства и Офиса президента.

Напомним:

Служба безопасности Украины опубликовала заявление на фоне мощной волны гибридной войны, которая оказывает беспрецедентное влияние на отечественное информационное пространство, и призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

На фоне агрессивных действий со стороны Российской Федерации Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что в МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений.

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