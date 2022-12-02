"Учение о сатанизме", нацистская символика и другое: СБУ провела обыски в епархиях УПЦ (МП) в трех областях

В одном из монастырей Житомирской области жили люди, которые коммуникировали с представителями Российской Федерации.

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия в епархии УПЦ (МП), расположенные в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях, и выявила пропагандистские "методички" Кремля, "учение о сатанизме" и нацистскую символику.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины. Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, которые оправдывают агрессию против Украины и призывают ", – информирует спецслужба.

А на территории Ровенско-Острожской епархии обнаружили скрытые белорусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославление "русской земли" и "русских солдат". Они написаны белорусскими и русскими авторами, добавляют в СБУ.

А в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух Скитах в Житомирской области обнаружены лица, которые находятся на связи с гражданами РФ. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ. Как установили сотрудники СБУ, они находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Украине планируют запреты УПЦ (МП)

1 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета безопасности и обороны о запрете в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. Он поручил чиновникам в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об ограничении и запрете руководствуемых РФ религиозных организаций.

Этому предшествовали обыски в ряде епархий УПЦ (МП) по всей Украине. Так, обыски состоялись в Винницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черновцах, Ивано-Франковске, Ровенской, Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре. Во время обысков правоохранители обнаружили пропагандистские материалы.

Церковь на службе Кремля: реально ли избавиться от УПЦ МП навсегда - "Ночная стража"

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