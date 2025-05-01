Ученик 8 класса имитирует половые акты на уроках и считает себя "боссом": шокирующая история в Кировоградской области

В Кировоградской области оштрафовали мать школьника / © Pexels

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В Кировоградской области суд признал виновной мать несовершеннолетнего ученика, который угрожал ножом двум школьницам в гимназии. Суд установил, что женщина «ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, что привело к правонарушению ее сыном».

Об этом говорится в постановлении Александрийского горрайонного суда Кировоградской области

Инцидент произошел 28 марта 2025 года в гимназии №6 города Александрии. Ученик 8-го класса угрожал двум ученицам 6-го класса предметом, «похожим на нож». Девушки рассказали, что парень достал этот предмет из кармана после того, как они прошли мимо него.

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На судебном заседании мать мальчика свою вину не признала, утверждая, что конфликт возник из-за найденного у ее сына ножа, который он якобы взял для самообороны, а угрозы ножом никто не видел. Однако судья, исследовав доказательства, включая протокол об административном правонарушении, рапорте полиции, письменные объяснения потерпевших и свидетелей, пришел к выводу о наличии в действиях матери состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 184 КУоАП (невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей).

Важным фактором при принятии решения стала психолого-педагогическая характеристика ученика. Согласно этому документу, мальчик проживает в полной семье, но не имеет дружеских отношений с одноклассниками, которые его боятся и избегают из-за употребления нецензурной лексики, запугивания, угрозы ножом и даже обещания сексуального насилия. Характеристика также указывает на его заинтересованность в криминальном мире, нарушение моральных норм, склонность к кражам и значительное количество пропусков занятий. Диагностика выявила у него высокую степень девиантного поведения и заинтересованность в употреблении алкоголя и наркотиков. Несмотря на сотрудничество родителей со школой, положительных изменений в поведении ребенка не произошло.

«В будущем мечтает попасть за решетку, называет себя »босс, главарь, смотрящий". Не придерживается моральных норм, этики, на уроках и переменах предлагает показать свои половые органы окружающим, имитирует движения полового акта перед детьми и работниками школы", - говорится в постановлении

В результате суд постановил признать мать виновной и наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен. Также с женщины взыскан судебный сбор в размере 605 гривен 60 копеек.

Постановление суда / © Единый государственный реестр судовых решений