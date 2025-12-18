- Дата публикации
Ученик подорвал гранату в школе Киева: что известно
Полицейские выясняют, где учащийся взял гранату и как он ее пронес в учебное заведение.
В Киеве в помещении школы учащийся взорвал гранату страйкбольную гранату. Взрыв произошел в помещении школы №115 под лестницей в подвал, пострадавших в результате этого события нет.
Об этом сообщает полиция Киева.
На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.
«Установлено, что гранату бросил старшеклассник, сделавший это ради развлечения и с целью создания видеоконтента. С ним и его родителями общаются ювенальные полицейские», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Школьнику 15 лет. Полицейские говорят, что выясняют, где юноша получил гранату, как принес в школу и зачем именно взорвал.
«Сейчас парень вместе со своими родителями дает объяснения в управлении полиции. Выясняем все детали», — говорят в полиции.
