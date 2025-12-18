Ученик подорвал гранату в школе Киева: что известно

Ученик принес гранату в школу

Реклама

В Киеве в помещении школы учащийся взорвал гранату страйкбольную гранату. Взрыв произошел в помещении школы №115 под лестницей в подвал, пострадавших в результате этого события нет.

Об этом сообщает полиция Киева.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Реклама

«Установлено, что гранату бросил старшеклассник, сделавший это ради развлечения и с целью создания видеоконтента. С ним и его родителями общаются ювенальные полицейские», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Школьнику 15 лет. Полицейские говорят, что выясняют, где юноша получил гранату, как принес в школу и зачем именно взорвал.

«Сейчас парень вместе со своими родителями дает объяснения в управлении полиции. Выясняем все детали», — говорят в полиции.

Ранее в многоэтажке Днепра мужчина взорвал гранату.

Реклама

«Установлено, что 9 декабря около 4:40 человек бросил гранату на 9 этаже в многоэтажном доме на ж/м Покровский. В результате взрыва были повреждены стены и двери. Люди, к счастью, не пострадали», — говорится в сообщении.