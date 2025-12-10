- Дата публикации
Ученики 9 классов будут сдавать аттестацию в форме ВНО: когда именно
Минобразования восстанавливает ГИА для девятиклассников с 2028 года.
Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов в форме внешнего независимого оценивания с 2028 года.
Соответствующий приказ Минобразования издало 9 декабря.
Согласно приказу, в мае 2028 года ученики 9-х классов будут сдавать ГИА по украинскому языку и литературе, а также по математике. В последующие годы перечень предметов планируют расширить, добавив дисциплины естественной и гражданско-исторической отраслей и иностранные языки.
Для проведения ГИА создадут отдельную образовательную платформу, а задания для тестирования будет разрабатывать Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Уже с 2026 года стартует апробация заданий и новой модели ГИА по украинскому языку, литературе и математике. В ней примут участие около 2000 девятиклассников без использования платформы. В следующем году примерно 10 тыс. учеников выборочно протестируют обновленную платформу.
В течение 2027-2028 годов аналогичные испытания проведут для предметов исторического, гражданского, естественнонаучного направлений и иностранных языков.
Напомним, последний раз ГИА для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов проводилась в 2019 году. Впоследствии этот формат оценивания знаний был отменен решением Верховной Рады. В сентябре 2025 года УЦОКО информировал о планах возобновить ГИА для учеников 9-х классов с 2028 года. Полное внедрение аттестации для девятиклассников по всем направлениям ожидается не ранее 2029 года.