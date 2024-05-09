Ученики до сих пор изучают русский язык в школах: Кремень назвал области

За два года в 100 раз уменьшилось количество соискателей образования, обучавшихся на русском языке.
В школах Харьковской и Днепропетровской областей учащиеся до сих пор изучают русский язык.
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень в эфире Украинского радио.
По его словам, это несколько учебных заведений — 45 классов и 768 детей. В то же время он отметил, что эти данные были получены в начале учебного года, так что, возможно, сейчас ситуация уже изменилась.
"Эта статистика незначительна. За последние два года в 100 раз уменьшилось количество соискателей образования, которые учились на русском языке или изучали русский как отдельный предмет. На всю Украину сейчас остается чуть меньше тысячи таких учеников в нескольких областях", — сказал Кремень.
Он добавил, что государство не борется с русским языком, а пытается утверждать украинский, чтобы оно было в каждом уголке Украины.
Ранее Кремень рассказал, что дети в школе активнее используют государственный язык, однако за его пределами этот процент значительно меньше.
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