Ученики на временно оккупированных территориях Украины могут закончить школу дистанционно: как это сделать

Ученики на временно оккупированных территориях Украины могут закончить школу дистанционно: как это сделать

В рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве МОН с частной дистанционной школой "Атмосферная Школа" для учащихся 1-11 классов, всем оставшимся на временно оккупированных территориях соискателям образования предоставляется возможность на безвозмездной основе завершить учебный год и получить соответствующие документы.

Для прохождения годовой оценки в дистанционной форме родителям учеников достаточно написать заявление на поступление ребенка на сайте школы и иметь доступ в Интернет для обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В условиях правового режима военного положения важно обеспечить права учащихся на продолжение получения образования, в частности, в установленном порядке перевести их на следующий год обучения, выдать свидетельства, табели и документы о получении образования.

Согласно методическим рекомендациям по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года, семестровое оценивание за II семестр может производиться по результатам:

тематического оценивания;

текущего оценивания, полученного учащимися во время очного, смешанного и дистанционного обучения;

итогового оценивания за II семестр, который может осуществляться и посредством письменной контрольной работы, онлайн-тестирования, диагностической работы, устного собеседования и т.д.

Годовую оценку МОН рекомендует осуществлять на основании семестровых или скорректированных оценок. Обращаем внимание, что годовая оценка не обязательно является средней арифметической от оценок I и II семестры.

При отсутствии у учащихся из числа временно перемещенных лиц и с временно оккупированных территорий задокументированных результатов оценки I семестра, годовое оценивание может осуществляться по результатам II семестра. При отсутствии у учащихся результатов итоговой оценки за II семестр – по результатам I семестра с учетом текущей оценки во II семестре.

В случае отсутствия результатов годового оценивания, после завершения обучения учащийся вправе к началу нового учебного года пройти годовую оценку.