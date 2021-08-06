Ученики некоторых школ Херсонской области с 1 сентября не смогут сесть за парты: каких и почему

Ученики некоторых школ Херсонской области с 1 сентября не смогут сесть за парты: каких и почему

Некоторые школы Херсонской области могут начать обучение дистанционно.

Ученики школ трех территориальных громад Херсонской области с 1 сентября, скорее всего, будут учиться дистанционно из-за небольшого количества вакцинированных педагогов. Это будет возможно в случае возврата распределения областей на карантинные зоны.

Об этом говорится на сайте Херсонской ОГА.

По состоянию на сейчас 6 августа 50% учителей Херсонщины привито от COVID-19. То есть с 38 тысяч вакцинировано чуть больше 19 тысяч человек.

В то же время в Борозденской, Высокопольской, Лазурненской территориальных громадах наименьший показатель вакцинации работников образования. Там только 11-15% педагогов вакцинировались от коронавируса. А поскольку для работы оффлайн учебные заведения должны иметь не менее 80% вакцинированного персонала, указанного количества недостаточно, чтобы школа могла работать при возвращении распределения областей на карантинные зоны.

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Кроме того, менее 20 учебных заведений обеспечили вакцинацию 80% и более работников. Следовательно ученики и воспитанники этих заведений смогут заниматься даже во время усиленного карантина.

Как сообщалось, обучение в Украине с 1 сентября ожидается, что начнется в очном формате, а не в дистанционном режиме. Этому должно способствовать вакцинация против коронавируса украинских педагогов.

Напомним, представители ВОЗ, ЮНЕСКО и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считают нужным начать проводить тестирование на выявление коронавируса в школах.

Станет ли вакцинация принудительной для учителей

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