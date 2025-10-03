Ученица показала на видео, чем на самом деле кормят в школьной столовой: меню вызвало шок (фото)

Школьные обеды / © andrewrostov.livejournal.com

Реклама

Ученица одной из украинских школ в течение недели снимала на телефон ежедневные обеды в учебном заведении. Она хотела продемонстрировать, что питание в заведении обычное, простое и одновременно сытное. В меню преобладают каши, овощи и чай, иногда добавляют фрукты.

Видео опубликовано в YouTube.

Впрочем, ролики вызвали волну обсуждений в комментариях. Некоторые обвинили девушку в неправде, ведь, по их мнению, в школах уже давно не пользуются металлической посудой, а блюда значительно разнообразнее.

Реклама

Ангелина записала отдельное обращение, где объяснила, что не стремилась кого-то дискредитировать. По ее словам, она хотела лишь показать реальность своей школы, которая ничем не хуже других. Девушка отметила: питание сбалансированное и полезное.

В первом видео школьница продемонстрировала обед, состоящий из гречневой каши, курятины, салата из огурцов и помидоров, кусочка сыра, батона и чая. Десерт — сливы, яблоки и арбуз. На следующий день снова подали гречку, куриную отбивную, салат из перцев и помидоров и напиток, похожий на кисель.

В других видео можно увидеть и другие блюда: рис, запеканку, лапшу с мясом, салаты из капусты.

© скриншот с видео

Что говорят пользователи

Видео школьницы собрали десятки тысяч просмотров, сотни комментариев и множество распространений в TikTok. Мнения пользователей разделились: часть зрителей поддержала девушку, но были и критические отзывы.

Реклама

Многие считают, что само меню вполне нормальное, хотя его подача действительно могла бы быть лучше. В комментариях пользователи писали:

«Еда нормальная, что здесь не так?»

«Если не нравится — готовьте дома и давайте ребенку в термосе. Это сбалансированное питание, у меня дома такая же еда составляет 90% рациона».

«Так ковыряет кашу, будто дома каждый день ест омаров с красной икрой».

«Поблагодарите за такую еду. У нас идет война — не нравится, берите свое».

Значительная часть пользователей расценила питание в столовой как простое, но вполне приемлемое, а критику школьницы — преувеличенной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине готовят обеспечить бесплатным качественным питанием всех школьниковот 1 до 11 класса на всей территории страны со следующего года.