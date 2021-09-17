Учения "Объединенные усилия-2021": СНБО разрешил допуск в Украину иностранных войск

Маневры начнутся на следующей неделе.

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел на своем заседании вопрос о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для участия в военных учениях "Объединенные усилия-2021".

Об этом в пятницу, 17 сентября, по итогам заседания СНБО заявил Секретарь Совбеза Алексей Данилов.

"Второй вопрос, который рассматривался на заседании СНБО — это вопрос об учениях "Объединенные усилия-2021", которые мы работаем в рамках наших партнеров, в рамках стран-членов НАТО. Они начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе. И мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров из зарубежных стран до этих учений", — отметил он.

Напомним:

В сентябре 2020 года в Украине прошли многонациональные учения "Объединенные усилия-2020" — одновременно на земле, в воздухе и на море. Впервые их проводили полностью по стандартам НАТО. Совместные учения со странами НАТО и США — ответ на российский "Кавказ-2020".

— ответ на российский "Кавказ-2020". По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, военные маневры, которые запланированы на начало сентября текущего года, будут проходить на всех военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Но по масштабу, представительству и сценарию учения "Объединенные усилия-2021" превзойдут прошлогодние. Он отметил, что учения пройдут в три этапа.

В Николаевской области завершаются первые украино-британские военные учения "Казацкая булава – 2021"

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