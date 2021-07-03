Учения РФ над Черным морем и новые жертвы обвала в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США обещают привлечь правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности за закрытия границы с Украиной. Читать дальше ->
- Российские военные провели над Черным морем тренировки авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника на фоне международных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины, США и стран НАТО. Читать дальше ->
- В Мексиканском заливе вспыхнул подводный трубопровод нефтегазовой компании Pemex. Читать дальше ->
- На девятый день после обрушения 12-этажки вблизи Майами спасатели сообщили, что вытащили из-под завалов тела еще четырех погибших, в том числе семилетней девочки, которая оказалась дочерью местного пожарного. Читать дальше ->
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил поджоги церквей, которые произошли после обнаружения более 1,1 тыс. безымянных могил на территории трех бывших школ для детей коренных народов. Читать дальше ->