Ученые бьют тревогу: в Украине могут исчезнуть редкие птицы

Косарь. Фото: Рыжков Сергей/CC BY-SA 4.0

Реклама

В Украине на грани исчезновения оказался косарь — болотная птица из семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу Украины. Ее численность в низовьях Днестра стремительно сокращается из-за исчезновения естественных мест обитания.

Об этом в комментарии для «Телеграфа» рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

«Ежегодно в течение годовых наблюдений мы фиксируем одну, две, до трех птиц. Больше мы не регистрировали. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время мы вообще эту птицу в низовьях Днестра потеряем», — отметил ученый.

Реклама

По словам Роженко, косари питаются на мелководных участках пойменных лугов, однако из-за колоссального обезвоживания эти места практически исчезли. Именно поэтому в Днестровском регионе этих птиц сейчас почти не наблюдают.

Несмотря на это, несколько десятков особей фиксировали на Закарпатье — вероятно, часть популяции переместилась туда в поисках пригодных для кормления участков.

Косарь — крупная белая птица, немного меньше белого аиста. Его отличает длинная шея, высокие ноги и характерный клюв, похожий на лопатку. Длина тела птицы составляет 80-90 см, размах крыльев — 115-140 см, а вес — до 2 кг. В Украине косарь гнездится преимущественно вдоль Черноморского побережья, но известны и единичные случаи наблюдений на Тернопольщине, в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях.

Кроме косаря, из-за обезвоживания пойм страдает еще один представитель семейства ибисовых — коровайка. Это птица среднего размера, длиной около 56 см и с размахом крыльев до 1 метра. Имеет темно-бурое оперение, длинный изогнутый клюв (до 11 см) и вес до 970 граммов. Коровайка также внесена в Красную книгу Украины.

Реклама

Напомним, в Украине наблюдают виды птиц, которые способны предсказывать изменения климата. По словам биолога, два вида птиц заблаговременно «оповещают» о морозах.