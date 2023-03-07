Ученые исследовали генетический код собак, живущих на ЧАЭС и в зоне отчуждения

Ученые из США исследовали генетический код бродячих псов, живущих на ЧАЭС и в зоне отчуждения.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.

Ученым удалось проанализировать влияние радиоактивного излучения и обнаружили определенные сходства в генах собак из Чернобыльской зоны.

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Украине в 1986 году власти пытались уничтожить бездомных собак, однако популяция выжила.

Исследователи взяли генетический материал 302 бродячих собак из Чернобыльской зоны. Собак разделили на три условные группы: живущие непосредственно на территории станции, а также на расстоянии 15-45 км от места катастрофы. Их сравнивали с собаками из Винницы.

Всего анализ родства выявил 15 семей. Самая большая – охватывает все места сбора в зоне радиоактивного отчуждения. То есть собаки мигрировали между электростанцией и городом Чернобыль и свободно парились между собой.

Удалось выяснить, что в целом собаки, живущие на электростанции, генетически отличаются от собак из Чернобыля. Оказалось, что между двумя группами существовал небольшой поток генов, свидетельствующий о том, что они редко скрещивались.

Кроме того, ученые выяснили, что собаки из ЧАЭС и собаки Чернобыля имели смешанное происхождение. Больше совпадений они имеют из ДНК немецкой овчарки. У собак из Чернобыля также были варианты, характерные для боксеров и ротвейлеров.

Отметим, что в Чернобыльской зоне во время оккупации Киевской области год назад было много фактов мародерства.

Читайте также: