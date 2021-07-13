Ученые НАН готовятся представить разработку украинской вакцины от коронавируса: в Минздраве рассказали детали

На исследование украинской вакцины государство выделило около 10 млн гривен.

Разработки украинской вакцины от коронавируса ученые из двух институтов НАН должны представить в сентябре 2021 года. К этому времени ученые должны завершить исследования, которые проводились за государственные средства.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Суспільному".

По словам Ляшко, львовский и киевский институты НАН, которые занимаются разработкой вакцин, должны предоставить отчет в сентябре. На исследования они получили государственное финансирование в размере около 10 млн гривен.

"Первые два института Национальной академии наук (Институт биохимии им. А. В. Палладина, Институт биологии клетки. — Ред.) получили финансирование из государственного фонда научных исследований. Они в сентябре должны завершить свои исследования и представить довакционный штамм, который может использоваться в производстве вакцин", — высказался глава Минздрава.

Читайте также: в Украине подтвердили опасный штамм "Дельта": Ляшко сказал, из украинцев защищен

Ляшко добавил, что также является отдельно коммерческая организация, которая тоже разрабатывает вакцину.

"Плюс мы как Министерство здравоохранения договариваемся о трансфере технологий на территорию Украины, которые позволят достаточно быстро без дополнительных клинических испытаний начать производство вакцины в Украине", — рассказал министр.

Напомним, директор Института биологии клетки НАН Украины во Львове, академик Андрей Сибирный, рассказал, что львовские ученые работают над разработкой первой украинской вакцины от коронавируса в лаборатории Института биологии клетки НАН. Создать ее планируют до конца 2021 года, но после этого препарат нужно будет еще испытать.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Академик Сергей Комиссаренко о темпах вакцинации и когда в Украине будет собственная вакцина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку