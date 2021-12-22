Ученые НАН спрогнозировали COVID-ситуацию в начале 2022 года в Украине

В Украине за последние две недели зарегистрированная COVID-заболеваемость снижалась с темпом около 20% в семь дней, снижалось также и количество госпитализаций. Но продолжению положительной динамики грозит рост рисков распространения штамма "Омикрон".

Об этом сообщают учёные НАН Украины.

Отмечается, что среднее количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось до 6 610 человек в день, среднее количество летальных исходов достигает 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Кроме того, уточняется, что количество занятых коек, предназначенных для больных COVID-19, снизилось до 40% от максимума этой осенью.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5947, 4678 в течение недели 22–28 декабря 2021 года и 3115, 7279 – в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года", — говорится в прогнозе ученых.

Національна академія наук України

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