Ученые прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни

Ученые прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни

Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране увеличилось до 839 человек в день.

Уже на следующей неделе в Украине увеличится количество новых случаев коронавируса. За сутки будут фиксировать почти 1300 случаев.

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Об этом говорится в материале НАН Украины о прогнозе развития эпидемии в Украине 11-24 августа.

Согласно прогнозам ученых, среднее количество новых случаев равна:

Для Украины в целом получим такие прогнозные числовые показатели:

Среднее количество новых инфекций за день на 17 августа 2021 (864-1196) при среднем значении 10 Августа.

Среднее количество новых летальных случаев за день на 17 августа 2021 года (15-33) при среднем значении 24.

Среднее количество новых инфекций за день на 24 августа 2021 года ([734-1869) при среднем значении 12 85.

Среднее количество новых летальных случаев за день на 24 августа 2021 года (14-42) при среднем значении 28.

Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых обнаружений в стране выросла до 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.

Летальность продемонстрировала снижение с 4% до 3% на фоне снижения среднего возраста больных. Среди больных большой остается доля молодежи. Доля детей среди выявленных больных близка к максимуму.

Напомним, что в Украине есть риск взрывчатых темпов роста количества больных на COVID-19. На прошлой неделе заболеваемость выросла в 1,5 раза, госпитализация — в 9,5 раза.

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