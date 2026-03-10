Ученые расшифровали старейшую карту звездного неба в возрасте более 2000 лет: где она была спрятана

Утраченную карту астронома Гиппарха обнаружили под молитвенником с помощью рентгена

Реклама

Ученые восстанавливают старейшую из известных карт ночного неба , которой около 2000 лет. Веками этот уникальный астрономический документ был спрятан под текстом средневекового религиозного манускрипта.

Об этом пишет Daily Mail.

Как рентген помог прочитать невидимый текст

Считается, что автор звездных координат — выдающийся древнегреческий астроном Гиппарх, живший в 190–120 годах до нашей эры, задолго до изобретения телескопа. Находка скрывалась в рукописи под названием Codex Climaci Rescriptus, происходящей из монастыря Святой Екатерины в Египте. Поскольку пергамент в Средневековье был дорогим, старый текст часто соскреб, чтобы использовать страницы повторно.

Реклама

Сейчас специалисты Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Калифорнии просвечивают 11 сохранившихся страниц специальным рентгеном. Эта технология позволяет различать химические элементы без повреждения материала: оригинальный древнегреческий текст написан чернилами с примесями кальция, в то время как средневековый — чернилами с содержанием железа. Исследователям уже удалось узнать слово «Водолей» и описания ярких звезд в этом созвездии.

Загадка невероятной точности древней карты

Открытие этих записей поможет ученым понять, как античные астрономы достигали такой поразительной точности без увеличительных приборов. Эксперты предполагают, что Гиппарх мог использовать специальную визирную трубку для наблюдений, что требовало бесчисленных часов тщательной работы.

Чтобы сохранить хрупкие листы от разрушения и выцветания чернил, их поместили в изготовленные по заказу рамки с контролем влажности, а свет в сканированной комнате строго регулируется. Хотя в целом манускрипт насчитывает около 200 страниц, большинство из них разбросаны по разным уголкам мира.

«Координаты, которые мы находим, невероятно точны как для того, что сделано невооруженным глазом. Возможность реконструировать первую карту ночного неба – чрезвычайное достижение для науки», — отмечает ведущий исследователь Виктор Гиземберг.

Реклама

Напомним, метеорит 1724 года подвергает сомнению фундаментальные правила физики. Ученые исследовали фрагмент этого космического «пришельца» , упавшего в Германии 300 лет назад, и обнаружили материал, теплопроводность которого почти не меняется при разных температурах.