Ученые увеличили магнитуду землетрясения в Украине до 3,5 по шкале Рихтера

Напомним, что 26 мая 2023 в 21:38:49 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 20 км к западу от г. Полтава, магнитудой 3,5 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений в сообщении в социальных сетях.

Хотя поначалу ученые указывали, что землетрясение было силой лишь 2,7 по шкале Рихтера.

По классификации землетрясение относится к «едва ощутимым». Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Колебания после землетрясения почувствовали только некоторые люди. / Фото: facebook.com/gcsk.mcsm

Подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 14 января 2023 с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 с магнитудой 3,4.

Магнитуда землетрясения – условная величина, характеризующая количество энергии, выделившейся в костре землетрясения. Пропорциональна логарифму максимальной амплитуды смещение частиц грунта, которое фиксируется сейсмическими станциями.

Если вы ощущали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам уточнить энергетические параметры землетрясения.

Напомним, что ранее в России произошло мощное землетрясение.

Также ранее в Японии произошло землетрясение.

К тому же за последние три месяца в Турции зафиксировали более 33 тысяч землетрясений.

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