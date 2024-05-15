Ученые выяснили, как увеличить продолжительность человеческой жизни до 150 лет

Ученые заключили, что жизнь человека имеет естественный потенциал жизненной активности.

Ученые разработали методику, позволяющую увеличить годы жизни и оценить степень устойчивости организма к разному роду факторам.

Об этом пишет издание "T4".

Как отмечается, жизнь человека обусловлена многочисленными факторами, влияющими на длительность долголетия. Среди них: питание, психологическое состояние и, безусловно, образ жизни.

Ученые обнаружили, что продолжительность жизни человека коррелирует с так называемым фактором динамического состояния. Он с течением времени может снижаться, достигая критически низкого уровня в возрасте около 150 лет.

На основе наблюдений, ученые заключили, что жизнь человека имеет естественный потенциал жизненной активности, который может достигать примерно 150 лет.

Напомним, что марсоход NASA Curiosity собрал минералогические и химические данные древних озерных отложений в кратере Гейл на Марсе.

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