Ученые выяснили причину загрязненности воздуха над Украиной

По словам экспертов, в обществе часто распространяли заблуждения.

Собрав и проанализировав данные по большей части февраля 2025 года, специалисты объяснили причину высокого уровня загрязнения атмосферы, особенно в крупных городах зимой.

Об этом говорится в отчете специалистов отдела мониторинга атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

По словам экспертов, несмотря на то, что официальные сообщения органов власти преимущественно содержали правильное объяснение причин формирования высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха, в обществе нередко интерпретировали эту информацию неправильно, манипулировали ею, а ошибочные выводы получали неаргументированную огласку.

Причины загрязненности воздуха

"Во-первых, концентрации загрязняющих веществ на любой территории формируются вследствие выбросов этих веществ из этой территории. Определенная масса таких веществ может поступать из других районов – из-за переноса в атмосфере. Очевидно, что в городах ведущую роль в формировании загрязнения играют выбросы от автотранспорта и промышленности по сравнению с интенсивными пожарами. -вторых, в зависимости от метеорологических условий, загрязняющие вещества могут выводиться из атмосферы с разной скоростью», – пояснили ученые.

Отсутствие осадков, низкая скорость ветра и инверсии температуры воздуха (т.е. рост температуры с высотой, формирующий блокирующий слой) способствуют более интенсивному накоплению загрязняющих веществ вблизи земной поверхности, если есть источники выбросов таких веществ. Следовательно, уровень загрязнения атмосферы на любой территории всегда зависит от активности источников выбросов и метеорологических условий для их рассеяния и осаждения.

Что произошло в феврале 2025 года

В последний месяц зимы преобладала антициклональная погода, которая зимой формирует более низкие температуры воздуха и более высокую повторяемость температурных инверсий и штиля.

Более того, в некоторые дни скорости ветра были очень низкие, поэтому усиливалась интенсивность накопления загрязняющих веществ в городах.

"Такие метеорологические условия в феврале 2025 года не способствовали рассеянию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В городах, где немало автотранспорта и работают промышленные предприятия, которые могут, в частности, использовать топливо более низкого качества (так кое-где происходит из-за военных действий), это привело к формированию выше.

В целом, такие метеорологические процессы и их влияние на загрязнение атмосферы являются сезонным явлением, говорят эксперты.

Подобные явления каждую зиму наблюдаются не только в Украине, но и в других странах Европы. В сельской местности (как в Украине, так и в других странах) ухудшение качества воздуха также может локально проявляться из-за отопления домов. Однако особенно высокие уровни загрязнения достигают именно в крупных городах со значительным количеством автотранспорта.

Возможно ли улучшить состояние воздуха

По мнению учёных, улучшить качество атмосферного воздуха в городах возможно. Для этого следует реагировать на предупреждение о метеорологических условиях его высокого загрязнения.

"Но в Украине нет действенной практики дальнейшего регулирования активности источников выбросов (ни промышленности, ни автотранспорта)", — отметили специалисты.

Напомним, грязное облако воздуха накрыло Украину в феврале. Ранее уже говорилось, что это будет означать для городов. Эксперты в "Укргидрометцентре" рассказывали о состоянии воздуха Киева и других населенных пунктов.

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