Ученые выяснили, связана ли вакцина от COVID-19 с риском выкидыша

Беременность / © pixabay.com

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Опасения по поводу потенциального влияния вакцинации на беременность, особенно страх выкидыша, долгое время сдерживали будущих матерей от прививки против COVID-19. Однако новое исследование окончательно развеивает эти опасения.

Об этом сообщило издание NewsMax.

Группа ученых под руководством доктора Сангини Шет из Йельской школы медицины проанализировала данные 296 женщин, переживших выкидыш, и 592 тех, кто успешно родил. Результаты показали: нет связи между вакцинацией и риском потери беременности. Это касалось обеих основных вакцин — Pfizer и Moderna — независимо от количества доз.

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«Мы надеемся, что данные, подобные нашим, дают все больше уверенности будущим матерям в том, что вакцина безопасна, и что мы увидим, как показатели вакцинации будут расти», — отметила доктор Шет.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что COVID-19 во время беременности значительно повышает риски для женщины и ребенка — речь идет о преждевременных родах, тяжелых осложнениях и даже мертворождении. Именно поэтому американские эксперты призывают вакцинироваться, подчеркивая: имеющиеся исследования подтверждают безопасность прививки во время беременности. Однако уровень вакцинации среди них остается низким.

Сначала беременных не включали в клинические исследования вакцин, что создало информационный вакуум. В условиях неопределенности соцсети распространяли мифы: якобы вакцина может повлиять на фертильность или вызвать выкидыш. Хотя дальнейшие исследования доказали безопасность вакцинации, первичный страх успел укорениться.

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