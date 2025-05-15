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- Украина
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Ученые выяснили, связана ли вакцина от COVID-19 с риском выкидыша
Масштабное исследование опровергло связь между вакцинацией против COVID-19 и риском выкидыша.
Опасения по поводу потенциального влияния вакцинации на беременность, особенно страх выкидыша, долгое время сдерживали будущих матерей от прививки против COVID-19. Однако новое исследование окончательно развеивает эти опасения.
Об этом сообщило издание NewsMax.
Группа ученых под руководством доктора Сангини Шет из Йельской школы медицины проанализировала данные 296 женщин, переживших выкидыш, и 592 тех, кто успешно родил. Результаты показали: нет связи между вакцинацией и риском потери беременности. Это касалось обеих основных вакцин — Pfizer и Moderna — независимо от количества доз.
«Мы надеемся, что данные, подобные нашим, дают все больше уверенности будущим матерям в том, что вакцина безопасна, и что мы увидим, как показатели вакцинации будут расти», — отметила доктор Шет.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что COVID-19 во время беременности значительно повышает риски для женщины и ребенка — речь идет о преждевременных родах, тяжелых осложнениях и даже мертворождении. Именно поэтому американские эксперты призывают вакцинироваться, подчеркивая: имеющиеся исследования подтверждают безопасность прививки во время беременности. Однако уровень вакцинации среди них остается низким.
Сначала беременных не включали в клинические исследования вакцин, что создало информационный вакуум. В условиях неопределенности соцсети распространяли мифы: якобы вакцина может повлиять на фертильность или вызвать выкидыш. Хотя дальнейшие исследования доказали безопасность вакцинации, первичный страх успел укорениться.
Напомним, в Украине свирепствует смертельная инфекционная болезнь.