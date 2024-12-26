Ученый спрогнозировал, сколько украинских беженцев вернутся домой после войны

Эксперт заявил, что больше всего людей возвращается в первые годы после окончания войны.

Опыт войн в Европе показывает, что значительная часть беженцев, покинувших Украину из-за войны, вряд ли вернется домой.

Об этом сообщил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк в комментарии РБК-Украина.

"Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины - не вернется", - отметил Позняк

Ученый заявил, что это будет зависеть от сценария завершения войны.

"Если это будет просто заморозка без серьезных гарантий непродления, - это одно. Если действительно будут серьезные гарантии, если будет возвращение по крайней мере части территории, которую оккупировала Россия, это будет другая ситуация", - заявил эксперт

Позняк отметил, что в случае получения обещанных инвестиций возвращение людей станет более массовым. Однако, он отметил, что сейчас существует значительная неопределенность относительно факторов, связанных с вынужденной внешней миграцией граждан.

"О чем нам говорит мировой опыт: основная масса тех, кто возвращался, возвращалась именно в первые годы после завершения войны. Об этом свидетельствует опыт войн в бывшей Югославии. В то же время часть людей из этих стран осела в других государствах и там проживает до сих пор", - добавил ученый.

Напомним, в Польше с 2025 года украинцам могут начать блокировать банковские счета.

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