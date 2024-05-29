Учет военнообязанных на предприятии 2024 года: обязанности работников и работодателей

Все работодатели в Украине обязаны обеспечивать ведение военного учета своих военнообязанных работников и содействовать осуществлению мобилизационных мероприятий. Эти правила существовали давно, но с момента введения военного положения в Украине, эти обязанности претерпели существенные изменения. В частности, изменениями в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" обязанности работодателя были детализированы еще больше.

Об этом пишет Dev.ua.

Что работодатели в Украине обязаны работать регулярно

Относительно лиц, с которыми заключен трудовой договор (по основному месту работы или по совместительству), юридические лица в Украине имеют:

1. Проверять военно-учетные документы, их актуальность – при принятии на работу военнообязанных. Как именно проверяется актуальность:

наличие военно-учетного документа (для мужчин в возрасте до 25 лет – приписное, для мужчин 25-60 лет – военный билет;

данные военном билете и предоставленных документах совпадают (в первую очередь, место жительства и пребывания на учете совпадают).

Также Порядок предусматривает, что работодатель хотя бы раз в год должен производить сверку данных из ТЦК, где работники состоят на учете.

2. Если на работу принятые работники в возрасте до 18 лет, по отношению к таким лицам ежегодно, до 1 декабря подается отдельный отчет. Работодатель представляет отчет о принятии работника на работу в ТЦК по месту учета — в течение 7 дней с даты принятия приказа (о принятии на работу, об увольнении с работы) ТЦК.

3. Под подпись сообщать правила военного учета.

4. Осуществлять оповещения работников об их вызове в соответствующие ТЦК.

5. Предоставлять по требованию ТЦК информацию о военнообязанных работниках.

6. Ежегодно, до 1 декабря подавать в ТЦК список призывников, подлежащих приписке к призывнику участков.

7. Проводить разъяснительную работу по выполнению правил военного учета.

Реализация этих шагов должна фиксироваться работодателем для подтверждения выполнения таких обязанностей.

Куда и как направляются отчеты

Уведомление о принятии на работу, изменении учетных данных работодатель направляет в ТЦК за место учета военнообязанных работников. Да, работодатель несет ответственность за несоблюдение этих правил. В случае нарушения должностными лицами предприятий, учреждений, организаций правил осуществления военного учета предусмотрена административная ответственность (в виде штрафа до 59500 грн в период военного положения).

Вручение повесток? Что еще?

Теперь более детализированы правила действий работодателя в случае, когда в его адрес поступает требование уведомить работников о необходимости их прибытия в ТЦК, работодатель должен:

Выдать приказ об извещении и довести его до сведения работников под подпись. Если работник работает дистанционно, надомно, находится в отпуске, на больничной или в командировке, то в таком случае работодатель должен направить сообщение своим работникам заказным письмом, ценным письмом с описанием вложения. Вручить работникам повестки о явке по вызову под их подпись. Письменно сообщить (с предоставлением выписок из приказов, распоряжений) ТЦК о работниках, находящихся на больничном, в отпуске или командировке. Обеспечить осуществление контроля результатов оповещения и прибытия своих работников по вызову в ТЦК.

Дополнительные обязанности определены еще в Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Здесь отмечено, что предприятия должны обеспечить следующее:

в письменном виде уведомить в 3-дневный срок о результатах оповещения всех работников (а не только выдержки из приказов о работниках, временно отсутствующих на рабочем месте);

собственное прибытие своих работников резервистов и военнообязанных (перевозка от предприятия в пункты сбора или освобождение от выполнения работы на необходимое время);

и отдельно информируют о тех своих работниках, которые отказались от получения повесток и работников, которые написали заявление об увольнении.

Также важно обратить внимание на то, что до сих пор новый Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период не опубликован на портале законодательства Украины, что тоже не исключает возможности отличий текста, доступного для загрузки с сайта Кабинета Министров Украины и того, который был официально зарегистрирован Министерством юстиции и опубликован. Поэтому не исключены определенные нюансы.

Следовательно, законодателем возлагается на работодателей больше обязанностей по обеспечению явки их работников в ТЦК и существенно увеличивается их ответственность за нарушения в этой сфере: на уровне нормативных актов определяются механизмы взаимодействия работодателей и их работников, возлагается больше обязанностей, которые должны способствовать взаимодействию военнообязанных с государством.

Напомним, ранее мы писали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и какие нюансы.

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