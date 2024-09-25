"Учи учи, одни двойки": ВСУ напомнили врагу, почему колонны нельзя останавливать на полпути (видео)

Да, ярко продемонстрировано, почему колонны нельзя останавливать на полпути, а еще лучше — рассредоточивать технику. оккупанты получили серьезный огненный опыт.

Об этом пишет 14-й отдельный полк БпЛА.

ВСУ показали, как атаковали колонну вражеской техники

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Как отмечается, целая колонна врага остановилась у дороги. Неизвестно, иронически добавляют авторы, что повлекло за собой остановку: командир вышел покурить или что-то сломалось. Но куча грузовиков сосредоточилась в одной точке.

"Наши пилоты решили напомнить врагу основы военной логистики: колонны нельзя останавливать на полпути, а еще лучше – рассредоточивать технику. Вместо двойки в дневнике россиянин получил огневой шквал!", – шутят бойцы.

Ранее ВСУ показали эффектные кадры зачистки села Дружба в Донецкой области. Задание выполнили бойцы ССБ "Шквал" 28-й бригады.

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