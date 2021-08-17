"Учил боевому искусству": в Запорожье пенсионера подозревают в развращении мальчика

Мужчина пригласил 11-летнего мальчика к себе домой.
В Запорожье задержали 67-летнего мужчину. Его подозревают в развращении малолетнего ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
По данным следствия, 67-летний мужчина под предлогом обучения боевыми искусствами пригласил к себе домой 11-летнего мальчика, где совершал распутные действия.
Правоохранителями задержан мужчина в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется отделом полиции № 2 Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
Напомним, в Запорожской области школьница родила ребенка от насильника. Суд обязал парня заплатить штраф.
А в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.