"Учил боевому искусству": в Запорожье пенсионера подозревают в развращении мальчика

"Учил боевому искусству": в Запорожье пенсионера подозревают в развращении мальчика

Мужчина пригласил 11-летнего мальчика к себе домой.

В Запорожье задержали 67-летнего мужчину. Его подозревают в развращении малолетнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

По данным следствия, 67-летний мужчина под предлогом обучения боевыми искусствами пригласил к себе домой 11-летнего мальчика, где совершал распутные действия.

Правоохранителями задержан мужчина в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас подозреваемый находится под стражей.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется отделом полиции № 2 Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.



Напомним, в Запорожской области школьница родила ребенка от насильника. Суд обязал парня заплатить штраф.

А в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.

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