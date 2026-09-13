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Учились годами, а стажа может не быть: ПФУ объяснил важный нюанс для будущей пенсии
Периоды обучения на дневной форме до 1 января 2004 года могут быть отнесены к стажу, который дает право на пенсию.
В Украине порядок зачисления периодов обучения в страховой стаж зависит от того, когда именно человек получал образование. Пенсионный фонд Украины отмечает: правила зачисления обучения в пенсионный стаж до 1 января 2004 года и после этой даты отличаются.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Как засчитывают обучение к 2004 году
Периоды обучения на дневной форме до 1 января 2004 года могут быть отнесены к стажу, который дает право на пенсию. Речь идет, в частности, об обучении в высших и средних специальных учебных заведениях, профессионально-технических училищах, а также аспирантуре.
Для подтверждения периода обучения необходимо предоставить соответствующие документы. Это может быть запись в трудовой книжке, диплом об окончании учебного заведения, официальная справка, свидетельство или архивное извлечение.
Что изменилось после 1 января 2004 года
С 1 января 2004 года в Украине действует система персонифицированного учета. С этого момента ключевым фактором для формирования страхового стажа стала уплата страховых взносов в Пенсионный фонд.
Студенты, слушатели курсов, аспиранты и докторанты по общему правилу не относятся к лицам, подлежащим обязательному пенсионному страхованию. Поэтому сам факт обучения после 1 января 2004 автоматически не добавляет года в страховой стаж.
В то же время зачислить такие периоды можно при добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и самостоятельной уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за соответствующий период.
Какое обучение могут учесть
Правила распространяются на ряд образовательных периодов. В частности, речь идет о:
обучение в высших и средних специальных учебных заведениях — университетах, институтах, техникумах и колледжах;
обучение в профессионально-технических училищах;
курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
аспирантуру, докторантуру и клиническую ординатуру.
От чего зависит зачисление лет обучения
Таким образом, главным фактором является дата, когда человек учился.
Если обучение пришлось на период до 1 января 2004 года, его можно отнести к соответствующему стажу при условии документального подтверждения.
Если человек учился после 1 января 2004 года, сам период обучения в страховой стаж автоматически не включается — необходимым условием является уплата страховых взносов.
Пенсия в Украине — последние новости
Напомним, пенсионеры в Украине имеют право на ряд государственных льгот. Среди них субсидии и скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от отдельных налогов и бесплатные лекарства по электронному рецепту.
Кроме того, некоторая категория пенсионеров может не платить земельный налог. Закон предусматривает льготу для пенсионеров по возрасту, но устанавливает ограничения по площади земельного участка.