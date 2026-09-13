Учились годами, а стажа может не быть: ПФУ объяснил важный нюанс для будущей пенсии

Пенсия в Украине

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В Украине порядок зачисления периодов обучения в страховой стаж зависит от того, когда именно человек получал образование. Пенсионный фонд Украины отмечает: правила зачисления обучения в пенсионный стаж до 1 января 2004 года и после этой даты отличаются.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Как засчитывают обучение к 2004 году

Периоды обучения на дневной форме до 1 января 2004 года могут быть отнесены к стажу, который дает право на пенсию. Речь идет, в частности, об обучении в высших и средних специальных учебных заведениях, профессионально-технических училищах, а также аспирантуре.

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Для подтверждения периода обучения необходимо предоставить соответствующие документы. Это может быть запись в трудовой книжке, диплом об окончании учебного заведения, официальная справка, свидетельство или архивное извлечение.

Что изменилось после 1 января 2004 года

С 1 января 2004 года в Украине действует система персонифицированного учета. С этого момента ключевым фактором для формирования страхового стажа стала уплата страховых взносов в Пенсионный фонд.

Студенты, слушатели курсов, аспиранты и докторанты по общему правилу не относятся к лицам, подлежащим обязательному пенсионному страхованию. Поэтому сам факт обучения после 1 января 2004 автоматически не добавляет года в страховой стаж.

В то же время зачислить такие периоды можно при добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и самостоятельной уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за соответствующий период.

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Какое обучение могут учесть

Правила распространяются на ряд образовательных периодов. В частности, речь идет о:

обучение в высших и средних специальных учебных заведениях — университетах, институтах, техникумах и колледжах;

обучение в профессионально-технических училищах;

курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

аспирантуру, докторантуру и клиническую ординатуру.

От чего зависит зачисление лет обучения

Таким образом, главным фактором является дата, когда человек учился.

Если обучение пришлось на период до 1 января 2004 года, его можно отнести к соответствующему стажу при условии документального подтверждения.

Если человек учился после 1 января 2004 года, сам период обучения в страховой стаж автоматически не включается — необходимым условием является уплата страховых взносов.

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Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, пенсионеры в Украине имеют право на ряд государственных льгот. Среди них субсидии и скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от отдельных налогов и бесплатные лекарства по электронному рецепту.

Кроме того, некоторая категория пенсионеров может не платить земельный налог. Закон предусматривает льготу для пенсионеров по возрасту, но устанавливает ограничения по площади земельного участка.

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