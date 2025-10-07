"Учитель должен быть клоуном": педагог раскритиковала требования общества к обучению

Школа / © Фото из открытых источников

В Сети получило огласку видео, где учительница английского языка Ирина Дралюк откровенно высказалась по поводу постоянных претензий к педагогам о якобы «незаинтересованности» детей в учебе. Педагогиня, работающая в школе уже 17-й год, возмущена тем, что сегодняшние требования перекладывают всю ответственность за скуку на уроках исключительно на учителя.

Об этом она рассказала в видео в ТикТок.

«Учитель должен быть клоуном»

По словам Ирины Дралюк, современный учитель вынужден постоянно «перевоплощаться» и «быть клоуном», меняя активности каждую минуту, лишь бы «держать детей в тонусе».

Она подчеркнула, что, несмотря на постоянные жалобы родителей и общества на то, что детям «скучно учиться», требования к учителям только растут, в то время как ожидания от самих учащихся остаются нечеткими.

«Дети на уроке не пишут, лежат за партами, смотрят в окно. Им скучно учиться. А перед ними учитель должен быть одну минуту клоуном, а потом кем-то другим… Вот так перевоплощаться, перевоплощаться. Менять активность. Держать детей в тонисе. У учителя есть, учителя, учителя, все, а дети что имеют? Ну они здесь что-то имеют или нет? Я 17 лет рассказываю то же — и мне не скучно?», — эмоционально спросила она.

Учительница также указала на парадокс: ей самой не скучно 17 лет подряд рассказывать, хоть и с разными подходами, «одно и то же». При этом общество считает, что именно «мир должен крутиться вокруг детей», и только к ним нужно постоянно «искать подход».

Реакция в Сети

Видео вызвало бурное обсуждение, разделив пользователей:

1.В поддержку учительницы.

Многие педагоги поддержали ее, отметив, что чувствуют себя аниматорами и выразили возмущение тем, что в украинской системе учитель должен мотивировать против воли ученика. Комментаторы подчеркнули, что проблема также кроется в родителях, которые забывают, что учитель учит, а не развлекает, а также забыло слово уважение к педагогам. И в большинстве своем еще отмечали, что многие дети постоянно сидят в телефоне.

2.Критика позиции.

Другая часть комментаторов отметила, что учителя сознательно избрали эту профессию. Они посоветовали ей сменить работу, если ей не интересно искать подход к детям и обвинили некоторых учителей в том, что они сами отражают желание детей к обучению.

Напомним, молодая учительница Кристина Калугина обратилась к обществу, которое критикует ее за якобы «непристойный вид». Педагогиня решительно подчеркнула, что она имеет полное право быть собой, ведь ее профессия не отменяет личной свободы и стиля.

Ранее сообщалось, в Украине уже со следующего года учителя получат существенное повышение зарплат. Минимальная «минималка» вырастет на 50%. Педагог сможет зарабатывать около 30 тыс. грн. в месяц.