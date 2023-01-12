Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Учитель физики наводил ракеты оккупантов на школы в Славянске: как его наказали

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2293
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Учитель физики наводил ракеты оккупантов на школы в Славянске: как его наказали

Фото: pixabay.com

Учитель физики сообщал захватчикам адрес учебных заведений, где он считал, что там находятся подразделения ВСУ.

В Славянске Донецкой области учитель сдавал руссиянам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. За это его отправили в тюрьму на 8 лет.

Об этом говорится в приговоре Славянского горрайонного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Коллаборант оказался учителем физики в Малиновской школе. Во время весны и лета, находясь в Славянске, он передавал оккупантам места дислокации подразделений ВСУ. Всю информацию он посылал через бот в Telegram террористам "ДНР".

Предатель сообщал захватчикам адрес учебных заведений, где он считал, что там находятся подразделения ВСУ.

В ходе судебного разбирательства учитель полностью признал себя виновным в совершении уголовного правонарушения. Так, суд вынес приговор и назначил наказание — лишение свободы на 8 лет с изоляцией осужденного и помещением его в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа.

Напомним, СБУ разоблачила работницу одного из стратегических объектов критической инфраструктуры Ивано-Франковской области на оправдывании российской агрессии и агитации за "русский мир".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2293
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация