Учитель физики наводил ракеты оккупантов на школы в Славянске: как его наказали

Учитель физики сообщал захватчикам адрес учебных заведений, где он считал, что там находятся подразделения ВСУ.

В Славянске Донецкой области учитель сдавал руссиянам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. За это его отправили в тюрьму на 8 лет.

Об этом говорится в приговоре Славянского горрайонного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Коллаборант оказался учителем физики в Малиновской школе. Во время весны и лета, находясь в Славянске, он передавал оккупантам места дислокации подразделений ВСУ. Всю информацию он посылал через бот в Telegram террористам "ДНР".

Предатель сообщал захватчикам адрес учебных заведений, где он считал, что там находятся подразделения ВСУ.

В ходе судебного разбирательства учитель полностью признал себя виновным в совершении уголовного правонарушения. Так, суд вынес приговор и назначил наказание — лишение свободы на 8 лет с изоляцией осужденного и помещением его в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа.

Напомним, СБУ разоблачила работницу одного из стратегических объектов критической инфраструктуры Ивано-Франковской области на оправдывании российской агрессии и агитации за "русский мир".

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