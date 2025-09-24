ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Учитель физкультуры палкой избил ученика в лицее Виннитчины (видео)

Скандал в лицее в Винницкой области: учитель избил 13-летнего школьника, а видео инцидента попало в Сеть.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Насилие

Насилие / © pixabay.com

В лицее Винницкой области 25-летний учитель физкультуры на уроке избил палкой своего 13-летнего ученика и это момент попал на видео. Полиция взялась за расследование инцидента.

Об этом сообщила Нацполиция в Винницкой области.

В Могилев-Подольском районе 19 сентября учитель избил ученика палкой на уроке физкультуры. Узнав об инциденте, мать школьника 23 сентября обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители взялись за расследование инцидента и сообщили учителю о подозрении в побоях и истязании, то есть — умышленном нанесении ударов, которые нанесли физическую боль.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в сентябре в городе Шаргород Винницкой области 23-летний учитель английского языка убил двух своих бывших учеников. Мужчину задержали, когда он пытался сбежать в Молдову. По данным прокуратуры, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, которые возникли еще в младшей школе. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Дата публикации
Количество просмотров
62
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie