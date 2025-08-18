Учитель географии нелегально переправлял уклонистов через границу — как его накажут (фото)

Задержан лицо, подозреваемое в функционировании нелегальной схемы / © Национальная полиция Украины

На Закарпатье стражи порядка разоблачили очередной канал незаконной переправки уклонистов за границу. Организатором оказался 34-летний житель поселка Усть-Черная, работавший учителем географии.

Об этом сообщает Тячевская окружная прокуратура, Тячевский районный отдел полиции, а также работники СБУ в области.

Мужчина, хорошо ориентировавшийся на местности, разработал нелегальные маршруты до границы с Румынией, обходя официальные пункты пропуска. Он инструктировал военнообязанных, как преодолеть путь через реку Тиса.

Правоохранители разоблачили очередной канал незаконной переправки ухилянцев за границу / © Национальная полиция Украины

Правоохранители выяснили, что педагог договорился о переправке 30-летнего жителя поселка Буштыно. За свои «услуги» он требовал 5500 долларов.

Злоумышленник был задержан «на горячем» — в момент получения средств. Во время обыска изъяли два мобильных телефона и деньги.

Подозреваемый взят под стражу согласно статье 208 УПК Украины. Следователи квалифицировали его действия по ч. 3 ст. 332 УК — незаконная переправка лиц через государственную границу, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Мужчине уже объявлено о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее стало известно, что в Закарпатье машинист «подвозил» уклонистов в кабине тепловоза к государственной границе.

А раньше на Буковине задержали детей, которые помогали военнообязанным бежать в Евросоюз. В приграничном районе задержали 4 человека, среди которых были двое подростков 2009 и 2010 годов рождения.