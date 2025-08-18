- Дата публикации
Учитель географии нелегально переправлял уклонистов через границу — как его накажут (фото)
Мужчина хорошо ориентировался в местности и разработал нелегальные маршруты до границы с Румынией.
На Закарпатье стражи порядка разоблачили очередной канал незаконной переправки уклонистов за границу. Организатором оказался 34-летний житель поселка Усть-Черная, работавший учителем географии.
Об этом сообщает Тячевская окружная прокуратура, Тячевский районный отдел полиции, а также работники СБУ в области.
Мужчина, хорошо ориентировавшийся на местности, разработал нелегальные маршруты до границы с Румынией, обходя официальные пункты пропуска. Он инструктировал военнообязанных, как преодолеть путь через реку Тиса.
Правоохранители выяснили, что педагог договорился о переправке 30-летнего жителя поселка Буштыно. За свои «услуги» он требовал 5500 долларов.
Злоумышленник был задержан «на горячем» — в момент получения средств. Во время обыска изъяли два мобильных телефона и деньги.
Подозреваемый взят под стражу согласно статье 208 УПК Украины. Следователи квалифицировали его действия по ч. 3 ст. 332 УК — незаконная переправка лиц через государственную границу, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Мужчине уже объявлено о подозрении.
Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, ранее стало известно, что в Закарпатье машинист «подвозил» уклонистов в кабине тепловоза к государственной границе.
А раньше на Буковине задержали детей, которые помогали военнообязанным бежать в Евросоюз. В приграничном районе задержали 4 человека, среди которых были двое подростков 2009 и 2010 годов рождения.