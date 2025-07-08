Учитель отказался общаться с учеником, который говорит на русском: омбудсмен сказала, кто прав

Ученики в школе

Реклама

В Украине учителя обязаны использовать украинский язык не только на уроках, но и во время перерывов, семинаров и совещаний. Ученикам, которые говорят на русском, педагоги могут отказать в общении

Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в эфире Новости.LIVE.

«Образовательный процесс включает как уроки, так и перерывы, совещания, семинары, конференции — все эти другие мероприятия, которые происходят вне уроков, потому что это рабочее время учителя. И именно во время рабочего времени должно все общение осуществляться на государственном языке», — пояснила Лещик.

Реклама

Она подчеркнула, что учителя обязаны соблюдать это правило. Если педагог нарушает эту норму, его могут привлечь к ответственности — как руководство школы, так и Уполномоченный по защите государственного языка имеют право принимать меры.

«И учитель, который не придерживается этого, может быть привлечен к ответственности. Здесь может быть как и руководитель привлечь, так и полномочный защиты государственного языка», — подчеркнула омбудсмен.

Относительно учеников ситуация другая: на них ответственность за нарушение языкового режима не распространяется. Поэтому с учениками стоит работать мягко.

«И мне иногда звонят директора и учителя спрашивают, ученики не хотят общаться на государственном языке, а что нам делать? У нас же язык образовательного процесса украинский, если это заведение украинского вещания. Так я советовала директорам, я говорю, вы же не обязаны владеть другим языком, если вы не учитель иностранного языка, английского или немецкого. Вы можете отказаться и имеете полное право и сказать, что я не понимаю того языка, на котором ты отвечаешь мне на уроке, или общаешься со мной на перемене», — пояснила Лещик.

Реклама

Она привела пример конкретного случая, когда учительница попросила ученика отвечать на украинском языке на уроке.

«И был у нас еще раз кейс, где учительница требовала от ученика отвечать на уроке на украинском языке. Нам написали о крике, но когда мы исследовали, крика там не было, там была аудиозапись, там было четкое требование, пожалуйста, отвечаю на украинском языке. И нам поступила жалоба на эту учительницу, мы эту жалобу отклонили, мы защитили учительницу и сказали, что она осуществляла все правильно согласно действующему законодательству. Поэтому мы не только наказываем, но и защищаем.», — рассказала омбудсмен.

Образовательный омбудсмен подчеркнула: закон не только обязывает учителей общаться на государственном языке, но и защищает их от необоснованных обвинений.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевской области директора школы уволили с должности за использование русского языка.

Реклама