Учитель ударил 11-летнего школьника головой о скамейку из-за сувенирного ножа: чем закончилось

Суд / © pexels.com

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Учителя трудового обучения и информатики одного из учебных заведений Хмельницкой области признали виновным в нанесении легких телесных повреждений 11-летнему школьнику во время экскурсии. Педагог применил силу, пытаясь отобрать у ребенка сувенирный нож.

Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского городского районного суда.

Инцидент произошел 25 марта 2024 года в исторической части Каменца-Подольского, куда школьники прибыли на экскурсию. Согласно материалам дела, ученик незадолго до этого купил в Хотине сувенирный нож и хотел показать его друзьям. Суд установил, что учитель, пытаясь отобрать опасный, по его мнению, предмет, применил к мальчику физическую силу.

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Потерпевший пояснил в суде, что не угрожал ножом и не размахивал им. По его словам, учитель схватил его за шею и ухо, после чего дважды ударил головой о деревянную скамейку, пытаясь отобрать сувенир.

Обвиняемый свою вину не признал. Он утверждал, что действовал исключительно из соображений безопасности, поскольку опасался, что ребенок может случайно ранить других школьников. Также учитель отрицал, что душил мальчика или умышленно наносил ему телесные повреждения.

Впрочем, суд счел убедительными показания потерпевшего, двух несовершеннолетних свидетелей, результаты судебно-медицинских экспертиз, следственных экспериментов, а также видеозапись завершения конфликта.

Согласно решению суда, педагог должен возместить около 1 тыс. грн материального ущерба, связанного с лечением ребенка, выплатить 25 тыс. грн моральной компенсации потерпевшему и возместить государству более 16 тыс. грн расходов на проведение экспертиз.

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Суд также признал отягчающими обстоятельствами тот факт, что уголовное правонарушение было совершено в отношении малолетнего ребенка и в присутствии других детей.

Учителю назначили наказание в виде штрафа, однако освободили его от уплаты в связи с истечением срока давности, поскольку с момента совершения правонарушения прошло более двух лет.

Напомним, ранее в одном из лицеев Мукачево разгорелся конфликт, который едва не закончился трагедией. 17-летний ученик этого учебного заведения, демонстрируя агрессивное поведение, угрожал другим лицеистам предметом, похожим на нож.

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