Учительница, которая агитировала школьников за "ДНР", устроилась на работу в украинский вуз

Учительница, которая агитировала школьников за "ДНР", устроилась на работу в украинский вуз

Известно, что ее сын был участником незаконных вооруженных формирований и участвовал в оккупации Бахмута.

Ольга Черная, которая проводила в оккупированном Донецке "патриотические" занятия с младшими школьниками на фоне портрета главаря боевиков "ДНР" Захарченко, преподает в городе Бахмут в Горловском институте иностранных языков. Этот вуз переехал из оккупированной Горловки в Бахмут 10 ноября 2014 года.

Об этом сообщает "Вільне радіо".

Позиция вуза

Директор института Евгения Белицкая подтвердила, что Ольга Черная действительно работает в них культорганизатором. Она также добавила, что не видит никаких препятствий для трудоустройства женщины, а решать ситуацию с Ольгой Черной должны правоохранители, а не администрация вуза.

Белицкая считает, что никаких препятствий для трудоустройства нет.

"Трудоустроена. И что? На нее заведено какое-то дело или что? Человек лишен каких-либо прав на территории Украины? Дело заведено на нее? Если не заведено дело, что это вообще такое? Насколько я знаю, она не лишена никаких гражданских прав", — говорит Евгения Белицкая.

Кто такая Ольга Черная

Ольга Черная, учительница русского языка, работала на "образование ДНР". В Сети есть видео, как она проводит антиукраинскую пропаганду и агитацию с младшими учениками лицея № 5 в оккупированном Донецке. На видео видно, что занятия проходит в школьном классе на фоне портрета главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко и доски с надписью "Государственные символы ДНР".

Женщина рассказывает школьникам о "важных событиях в жизни нашего государства, нашей республики", имея в виду так называемую "ДНР". Она говорит ученикам, что "нужно знать, чем живет наша республика".

После ее выступления один из учеников 5-Б класса отметил:

"Я категорически против возвращения нас в состав Украины. Потому что у меня на войне погибли 7 прадедушек. Один был танкистом, прошел всю войну. Бандера — не мой герой. У меня мои герои: мои семь прадедушек, маршал Жуков и Рокоссовский. Я не могу и не хочу их предать".

Внимание! Видео содержит антиукраинскую пропаганду.

Ольга Черная внесена в базу Центра "Миротворец" как "пособник террористов" ДНР", за "антиукраинскую пропаганду и агитацию".

Известно, что ее сын, Сергей Иочков, был участником незаконных вооруженных формирований и участвовал в оккупации Бахмута. Погиб при освобождении города украинскими военными.

"7 июня погиб мой сын Сергей погиб как герой, защищая свою землю, свой город от карателей", — писала женщина в соцсетях.

На ее странице есть и другие публикации антиукраинского характера. Например, в 2014 году Черная опубликовала коллаж с ребенком, российским триколором и надписью на английском "#Save Donbass from Ukraine Army".

Ранее в Николаеве наказали скандального преподавателя за антиукраинские высказывания.

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