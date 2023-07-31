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Учительница в Крыму попыталась поджечь военкомат: ее задержала "группа туристов"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Учительница в Крыму попыталась поджечь военкомат: ее задержала "группа туристов"

В Крыму 51-летняя женщина коктейлем Молотова попыталась поджечь российский военкомат / Фото: Associated Press

Бутылка с зажигательной смесью разбилась на асфальте из-за неудачного броска.

Во временно оккупированном городе Феодосия в Крыму местная учительница русского языка пыталась поджечь военкомат коктейлем Молотова, но бутылка с зажигательной смесью разбилась на асфальте из-за неудачного броска.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 51-летнюю женщину задержала "группа туристов", в которой "случайно" оказались двое военных.

Российские пропагандисты заявляют, что этот поступок был не актом мести оккупантам, а заданием неизвестного "куратора". Со ссылкой на очевидцев они сообщают, что женщина после того, как швырнула бутылку в направлении местного военкомата, разговаривала с кем-то по телефону и сообщила, что ее "приняли".

Задержанную передали работникам российской полиции, охранявшим военное учреждение оккупантов, после чего его отправили на допрос в спецслужбы.

Не трудно догадаться, что вскоре российские пропагандисты озвучат официальную версию о причастности к теракту сотрудников СБУ или даже ГУР Минобороны.

Напомним, недавно Федеральная служба безопасности РФ объявила об отвращении "покушения" на пропагандисток Кремля Маргариту Симоньян и Ксению Собчак и сразу показала "признание" главного обвиняемого — 18-летнего московского неонациста Михаила Балашова.

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Дата публикации
Просмотры
1093
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