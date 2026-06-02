Учительница откровенно рассказала, что больше всего раздражает в школе: и это не ученики или зарплата

Школа / © intellect-school.kiev.ua

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Сейчас украинским учителям психологически труднее всего работать не с детьми, а с их родителями. В педагогических университетах вообще не учат общаться со взрослыми. Из-за постоянного недоверия и конфликта учителям становится труднее проводить уроки.

Об этом в своем TikTok рассказала учительница начальных классов Наталья Говорищева.

Ее откровенное видео спровоцировало масштабную дискуссию и собрало сотни комментариев от коллег и родителей. Педагогиня откровенно поделилась головной болью своей профессии, с которой сталкивается каждый день.

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«Когда я училась в педуниверситете, никто не сказал, что к ребенку будет бесплатное приложение — родители. С ребенком можно договориться, его можно научить, добиться хорошего поведения. А вот с родителями — сложнее. Не все готовы быть партнерами, единомышленниками, видеть в учителе авторитет», — рассказала Наталья Говорищева.

В комментариях под публикацией пользователи массово поддержали автора и подтвердили наличие системной проблемы в украинском образовании. В частности, пользователь Анастасия вспомнила опыт своего учебного заведения, где взрослые на один день меняются местами с педагогами.

«У нас в лицее есть традиция: в День учителя родители проводят уроки. Один отец после урока стоял как парализованный и сказал, что мне нужно памятник поставить», — отметила Анастасия.

Другие пользователи подчеркнули, что учителям приходится балансировать под тройным давлением, из-за чего работа становится психологически изнурительной. На этом акцентировал внимание Евгений Волошин:

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«Учителя работают на три фронта: начальство, родители, а потом — дети».

Кроме того, комментаторы обратили внимание на пробелы в высшем образовании. Коллеги автора отмечают, что университеты дают отличную теоретическую базу по воспитанию школьников, но вообще не учат конфликтологии со взрослыми.

«Я выучила пять курсов по детской психологии, но ни одного — о работе с родителями», — отметила другая пользовательница Марина.

Сейчас обсуждение под видео продолжает набирать обороты, поднимая вопрос профессионального выгорания среди украинских педагогов.

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Напомним, Сеть разразилась негативными реакциями на случай с рисунком ребенка, который раскритиковала учительница. Люди подчеркивают, что подобные действия могут демотивировать детей и отразить желание заниматься искусством.

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