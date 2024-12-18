Учителя и родители недовольны новой схемой оценивания: в чем проблема

Нововведения в итоговой оценке позволяют корректировать оценки и более подробно учитывать успехи учащихся на каждом этапе обучения.

Министерство образования Украины внедрило новую систему оценивания, вызвавшую волну критики. Родители считают ее слишком сложным и запутанным, что не улучшает качество образования. Учителя жалуются на рост погрузки из-за заполнения многочисленных оценок.

Об этом говорится в сообщении Минобразования в соцсети.

Оценка результатов обучения по новой модели набирает популярность в учебных заведениях. Как и в прошлом году, итоговые оценки будут определяться по группам результатов по каждому предмету или интегрированному курсу. Это позволяет более точно отразить успехи студентов в различных аспектах обучения, а также корректировать оценку в зависимости от индивидуальных достижений.

В рамках новой системы каждый предмет или интегрированный курс должен быть оценен через распределение результатов на несколько групп. После этого оценки для каждой группы выставляются в отдельные столбцы журнала. В конце семестра прибавляется общая оценка, объединяющая все результаты. Например, при оценивании по истории Украины преподаватель определяет три группы результатов, и в конце семестра выставляет четыре оценки: три за каждую группу и одну общую, что суммирует все результаты.

Кроме того, система позволяет корректировать отметки как для групп результатов, так и для индивидуальных достижений. Это дает возможность учащимся или студентам улучшить свои показатели, выполняя дополнительные задания или исправляя ошибки. Например, ученик, не достигший высоких результатов в определенной группе, может получить шанс улучшить оценку, выполнив задачи, относящиеся к этой группе.

Также важно, что корректировку оценок можно осуществлять даже для комплексных работ, что дает больше возможностей для учащихся, желающих повысить свои баллы. Оценка может быть перечислена на основе дополнительных задач, охватывающих конкретные группы результатов.

Образец того, как будет выглядеть фиксация оценок в журнале, можно увидеть на изображении, а подробные модели для формирования и фиксации оценок можно найти на официальном сайте учебного заведения. Такая система оценивания позволяет более точно отражать уровень знаний и достижений учащихся, а также предоставляет возможности коррекции результатов на основе конкретных групп и индивидуальных достижений.

Родители критически настроены на новую схему оценивания, которую предлагает Министерство образования. Они считают ее слишком сложной и только увеличивающей нагрузку на педагогов. Родители не понимают, почему в журналах появляется несколько оценок за одну группу результатов и сомневаются, что это улучшит качество обучения учащихся. Они считают, что такая система не облегчает жизнь учителям и даже вредит процессу обучения.

Учителя также выражают недовольство, указывая на увеличившееся количество работы, необходимость заполнять сложные графики и отчеты. В общем, родители и педагоги сомневаются, что новая схема может положительно повлиять на образование и считают его чрезмерно усложненным.

Напомним, Министерство образования и науки Украины утвердило рекомендации по новой системе оценивания результатов обучения школьников 5-9 классов. Кроме оценок, предлагают утвердить Свидетельство достижений учащегося.

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