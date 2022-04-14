Учителя на оккупированных территориях Запорожской области получат 100% зарплаты — ОГА

В школах на временно захваченных территориях длятся каникулы.

Учителя, которые остались на оккупированных территориях Запорожской области, получат заработную плату в полном объеме, несмотря на вынужденные каникулы.

Об этом в эфире "Сусіпльного" сказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, каникулы в школах продолжаются до первого мая, но по необходимости их продлят.

"Дети страдают в этом плане. Не получают образовательных услуг, но "натихаря", я знаю, занимаются, чтобы дети что-то учили. Все контроли отменены. Такой простенький экзамен будет вместо единого тестирования, которое у нас было всегда", — говорит он.

На территориях, где можно обеспечить ведение образовательного процесса, обучение происходит дистанционно. По словам Старуха, в зданиях многих школ принимают вынужденных переселенцев.

Глава ОГА подчеркнул: учителя и директора не могут работать по другой программе, кроме назначенной украинским Министерством образования. Сотрудничество с оккупантами будет считаться коллаборационизмом, – заметил он.

Как сообщалось, в Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты ставят на ключевые должности в сфере образования коллаборантов. Директор промышленно-экономического техникума запугивает родителей и учеников, угрожает им исключением. Руководительница учебного заведения склоняет педагогов к сотрудничеству, обещая начисление зарплаты от 1 апреля.

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