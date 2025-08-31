Учителя получат удвоенную доплату с сентября: что изменилось в финансовой поддержке педагогов

Учителя получат удвоенную доплату / © Freepik

С 1 сентября 2025 года украинские учителя начнут получать ежемесячную доплату в 2000 гривен вместо 1000, которую предусматривает новое постановление Кабмина №1515. Повышение коснется всех педагогов общеобразовательных школ независимо от региона, типа учебного заведения или их достижений.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

Доплата за опасные или сложные условия труда финансируется государством и начисляется пропорционально учебной нагрузке. Учителя, работающие сверх нормы, получат большую сумму, а работающие частично или по совместительству — соответственно меньше, но только за фактические часы.

Также оставлено право на единовременную помощь для оздоровления, которая доступна даже пенсионерам. Новые пенсионные правила устанавливают минимальный стаж 32 года для выхода на пенсию по возрасту для обоих полов.

Хотя базовые оклады пока остаются на прежнем уровне, правительство прогнозирует, что средняя зарплата в стране достигнет более 39 000 гривен к 2028 году. Осеннее повышение доплат должно стать первым шагом к более справедливой системе оплаты труда в украинском образовании.

Кроме того, как ранее сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в следующем 2026 году можно ожидать положительных изменений в размере заработной платы украинских учителей.