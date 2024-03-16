Учителя важны: премия Global Teacher Prize Ukraine 2024 начала принимать анкеты

В этом году впервые с начала полномасштабного вторжения Global Teacher Prize Ukraine отметят лучшего учителя. Главный победитель получит 1 миллион гривен для собственного образовательного проекта и отправится в путешествие на Всемирную премию Global Teacher Prize.

Также отметят педагогов в нескольких отдельных номинациях, таких как молодой учитель, учитель-новатор, выбор украинцев и других. К тому же будет сделан "Выбор сердцем" – специальное отличие от ведущей Натальи Мосейчук, которая восьмой год подряд является куратором Премии.

"Работа учителя сейчас требует не только профессионализма, но и глубокой эмпатии, силы духа и преданности. Украинские учителя не раз показали, что какими бы страшными и сложными ни были реалии, они не испугаются и не покинут свою работу. И как настоящие профессионалы, они не просто "справляются", они творят чудеса, ежедневно становясь опорой для наших детей Global Teacher Prize Ukraine — это признание их неутомимой работы, выдержки и мастерства. по ценностям и смыслам будет заложено в школах, будет зависеть будущее нашей страны", – говорит Зоя Литвин, глава союза "Освіторія" и основатель премии Global Teacher Prize Ukraine.

Сбор заявок на участие продлится до 8 июля. Заполнить анкету может сам учитель или его могут номинировать друзья, коллеги, ученики или их родители по этой ссылке – ограничений нет. Уже 5 октября в Международный день учителя в эфире Национального телемарафона вся страна узнает имя победителя.

"Весна уже много лет подряд для меня – не финишная прямая в школе. С точностью до наоборот. Подготовка к наиболее ожидаемому мною и многим педагогам события года – Global Teacher Prize Ukraine. Сразу несколько команд вовлечены в глобальный процесс поиска, освещения и продвижения педагогов, которые ежегодно пополняют бесценную сокровищницу крутых педагогов.Уже в третий раз Премия состоится в условиях полномасштабной войны.Мы не сбавили темп.Напротив.Нашли учителей, которых проявило время и обстоятельства.Педагогов, совершивших поступки, достойны Граждан с большой буквы таких. мужественных педагогов вы увидите в медиапространстве.С особым трепетом я отношусь к номинации, которую имею честь курировать.Обычно, именно в "Выборе сердцем" номинируются педагоги, проявившие максимум душевных сил, жизненные истории которых поражают беспрецедентной глубиной их. учителей нашли не мы. Таких нашла проклятая война. Номинируйте своих педагогов. Отдайте им должное уважение и уважение", — отмечает Наталья Мосейчук.

Напомним, что Global Teacher Prize Ukraine отмечает учителей-помощников с 2017 года. Два последних года после начала полномасштабного вторжения Премия не выбирала лучшего учителя страны, сосредоточившись на документировании историй учительства военного времени. Однако в 2024 году вернулась в формат профессионального отличия лучшего среди лучших.

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