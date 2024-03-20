"Учитывая ротации и вооружение, которое поступает": Шмыгаль ответил, нужно ли мобилизовать 500 тысяч человек

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация 500 тысяч украинцев не необходима, учитывая ротации, происходящие на линии фронта, и поступающее вооружение.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в интервью Bloomberg.

"Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности", — заявил Шмыгаль.

Он выразил благодарность ЕС, Международному валютному фонду и союзникам по G7 за предоставление крайне необходимого финансирования в этом году, что позволило бюджету "выжить в первом полугодии".

Шмыгаль также затронул тему западных войск в Украине на фоне заявления президента Франции. Украинский премьер-министр заявил, что приветствует более жесткий тон западноевропейской столицы.

"Мы очень рады, что общение президента Макрона стало намного, гораздо сильнее — оно очень конкретно, очень ясно, и это то, что нам всем нужно", — сказал премьер.

Также премьер-министр добавил, что вопрос о помощи США Украине может решиться уже в этом месяце.

Напомним, американский спикер Майк Джонсон заявил, что республиканцы обсуждают помощь Украине в виде займа, равно как и выделение средств за счет арестованных российских активов.

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